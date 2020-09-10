Беспилотные такси и автобусы появятся в Москве к 2040 году
К 2040 году в российской столице планируют запустить беспилотные такси, автобусы и рельсовый транспорт. Об этом в своём Telegram-канале сообщил московский Дептранс. Там подчеркнули, что беспилотники позволят повысить безопасность на дорогах и разгрузить их.
Кстати, ранее сообщалось, что такси и каршеринг объединяться через 10-15 лет в единую сферу бизнеса. Это произойдет в связи с глубоким проникновением беспилотного транспорта в повседневную жизнь российских городов. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики.
Председатель Гильдии такси Московской торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко согласился с такими прогнозами и отметил, что уже через 12 лет беспилотный автомобиль займет весомое место в транспортном потоке Москвы. При этом, такой вид машин увеличит пропускную способность автодорог в столице в четыре - пять раз.
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