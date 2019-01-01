Общество

Почему хакеры не похоронят репутацию WhatsApp

14 мая13:29
Алиса Иняхина

Ведущий аналитик Mobile Research Group рассказал НСН, что беспокоит пользователей приложения больше, чем безопасность. 

Компания WhatsApp признала совершение хакерской атаки на мессенджер и посоветовала пользователям обновить приложение, а также операционную систему. Как сообщило издание Financial Times, злоумышленники устанавливали на смартфоны пользователей вредоносное ПО при помощи звонков через приложение. Отмечается, что атаки были успешными, даже если абонент не ответил на вызов, а сведения о нём не сохранились в памяти телефона.

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Беспечность большинства пользователей позволит компании избежать репутационных потерь, убеждён ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В эфире НСН он рассказал, когда мессенджеру стоит начать беспокоиться о реноме из-за хакерских атак.

«Мне кажется, это не ударит по популярности WhatsApp по одной простой причине: мало кто узнает об этом. Небольшое число людей ориентируется на такие вещи и действительно печётся о своей безопасности не на словах, а на деле. Потому что, выбирая между удобством WhatsApp и тем, что вам нужно себя ограничить, например, ограничить круг общения на какое-то время, сделать обновление программы, люди чаще выбирают удобство. К сожалению, это так на сегодняшний день. И поэтому репутационные риски и издержки для WhatsApp минимальны. Но если это будет происходить массово и повторяться, и такие атаки станут постоянными, и чем больше будет число пострадавших людей, тем больше будут репутационные риски и отказ от использования программы. Но пока это не будет массовой историей, говорить, что для WhatsApp случилось что-то проблемное, нельзя», — заверил Муртазин.

Ранее в эфире НСН интернет-эксперт, создатель проекта Satoshi.fm Антон Меркуров объяснил, почему новое постановление правительства об идентификации пользователя мессенджера по телефонному номеру на российском рынке не исполнимо. 

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:WhatsappМессенджерыХакерыЭльдар Муртазин

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