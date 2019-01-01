Почему хакеры не похоронят репутацию WhatsApp

Беспечность большинства пользователей позволит компании избежать репутационных потерь, убеждён ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В эфире НСН он рассказал, когда мессенджеру стоит начать беспокоиться о реноме из-за хакерских атак.

«Мне кажется, это не ударит по популярности WhatsApp по одной простой причине: мало кто узнает об этом. Небольшое число людей ориентируется на такие вещи и действительно печётся о своей безопасности не на словах, а на деле. Потому что, выбирая между удобством WhatsApp и тем, что вам нужно себя ограничить, например, ограничить круг общения на какое-то время, сделать обновление программы, люди чаще выбирают удобство. К сожалению, это так на сегодняшний день. И поэтому репутационные риски и издержки для WhatsApp минимальны. Но если это будет происходить массово и повторяться, и такие атаки станут постоянными, и чем больше будет число пострадавших людей, тем больше будут репутационные риски и отказ от использования программы. Но пока это не будет массовой историей, говорить, что для WhatsApp случилось что-то проблемное, нельзя», — заверил Муртазин.

Ранее в эфире НСН интернет-эксперт, создатель проекта Satoshi.fm Антон Меркуров объяснил, почему новое постановление правительства об идентификации пользователя мессенджера по телефонному номеру на российском рынке не исполнимо.