Посольство РФ назвало падение беспилотника в Румынии провокацией Киева

Падение беспилотника в румынском городе Галаце — это провокация со стороны Украины, которую нельзя интерпретировать как враждебные действия Москвы в отношении Румынии. Об этом заявили в посольстве России в Бухаресте.

Дипломаты подчеркнули, что Украина таким образом пытается втянуть НАТО в войну с Россией и отвлечь внимание от удара ВСУ по Старобельску, где погиб 21 учащийся.

«Инцидент в городе Галаце нельзя даже приблизительно интерпретировать как враждебные действия России по отношению к Румынии», — говорится в заявлении посольства.

Президент Румынии объявил о закрытии генконсульства РФ в Констанце

Цель таких утверждений со стороны ряда европейских политиков — разжечь антироссийскую истерию в местном политическом и медиапространстве, отметили дипломаты.

Между тем президент Владимир Путин заявил, что Россия готова провести объективное расследование инцидента с дроном в Румынии, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
