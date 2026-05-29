Посольство РФ назвало падение беспилотника в Румынии провокацией Киева
Падение беспилотника в румынском городе Галаце — это провокация со стороны Украины, которую нельзя интерпретировать как враждебные действия Москвы в отношении Румынии. Об этом заявили в посольстве России в Бухаресте.
Дипломаты подчеркнули, что Украина таким образом пытается втянуть НАТО в войну с Россией и отвлечь внимание от удара ВСУ по Старобельску, где погиб 21 учащийся.
«Инцидент в городе Галаце нельзя даже приблизительно интерпретировать как враждебные действия России по отношению к Румынии», — говорится в заявлении посольства.
Цель таких утверждений со стороны ряда европейских политиков — разжечь антироссийскую истерию в местном политическом и медиапространстве, отметили дипломаты.
Между тем президент Владимир Путин заявил, что Россия готова провести объективное расследование инцидента с дроном в Румынии, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
