Берут всех: В каких сферах компании охотятся за «неидеальными» кандидатами
Зулия Лоикова заявила НСН, что сегодня работодатели идут на большие уступки «синим воротничкам» на фоне дефицита кадров.
В сфере строительства работодатели сегодня не очень избирательны в отношении кандидатов, на работу берут практически всех, заявила НСН НR-эксперт Зулия Лоикова.
Предприниматели в сегменте малого и среднего предпринимательства все чаще отказываются от погони за «золотыми резюме» и сознательно нанимают кандидатов, которых принято называть неидеальными, пишут «Ведомости». Речь идет, например, о сотрудниках с перерывами в стаже, сменивших профессию, не имеющих профильного образования или с возрастными ограничениями. Компании, выбирающие таких специалистов, демонстрируют более низкую текучесть кадров и более высокую производительность труда. Лоикова отметила, что такая тенденция прослеживается не везде.
«Из-за конкуренции за кадры все сливки достаются крупным компаниям и известным брендам. Малый бизнес не может конкурировать с банками, Яндексом и ВК. Но в целом сегодня даже в небольших компаниях очень тщательно выбирают сотрудников, так как цена ошибки высока. В некоторых отраслях такая нехватка, что послаблений больше. Например, у нас дефицит «синих воротничков», для работодателя здесь будут менее критичны пропуски между местами работы. Важно, чтобы не было вредных привычек, а в целом такой подход, что пришел – и прекрасно. Острый дефицит у нас сегодня в строительной сфере, не хватает людей, они готовы брать кого угодно. Это квалифицированные рабочие в ЖКХ, стройка. В остальных сферах пока послаблений не вижу», - отметила она.
Сговор работодателей в целях сдерживания зарплат возможен лишь в небольших городах, большинство компаний не поднимают оклады сотрудникам по экономическим причинам, заявил НСН заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
Горячие новости
- Сотрудника администрации Мариуполя задержали по подозрению в госизмене
- В Госдуме призвали запретить СМИ публиковать детали ЧП в школах
- Не выносят сор из избы: Останина объяснила всплеск нападений в школах
- Путин назначил нового посла России в Непале
- Синоптики: Похолодание не нанесет ущерба озимым культурам
- Полгода на Бали: Почему россияне чаще стали делать перерыв в карьере
- Минкультуры Молдавии запретило выступления Арбениной и Сабурова
- Берут всех: В каких сферах компании охотятся за «неидеальными» кандидатами
- Сальдо: В Алешках все школы и детские сады разрушены из-за атак ВСУ
- Российский голкипер «Буде-Глимта» Хайкин получил норвежское гражданство