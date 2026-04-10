В сфере строительства работодатели сегодня не очень избирательны в отношении кандидатов, на работу берут практически всех, заявила НСН НR-эксперт Зулия Лоикова.

Предприниматели в сегменте малого и среднего предпринимательства все чаще отказываются от погони за «золотыми резюме» и сознательно нанимают кандидатов, которых принято называть неидеальными, пишут «Ведомости». Речь идет, например, о сотрудниках с перерывами в стаже, сменивших профессию, не имеющих профильного образования или с возрастными ограничениями. Компании, выбирающие таких специалистов, демонстрируют более низкую текучесть кадров и более высокую производительность труда. Лоикова отметила, что такая тенденция прослеживается не везде.