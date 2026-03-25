Россиянам рассказали о влиянии количества прочитанных книг на трудоустройство
Работодателей обычно не интересует количество книг, которые прочитал кандидат на ту или иную должность. Об этом «Газете.Ru» заявила карьерный консультант, управляющий партнер «Лаборатории карьеры» Анна Алфимова.
По её словам, в первую очередь всегда оцениваются навыки потенциального работника, которые невозможно получить, если не применять полученные знания на практике.
«Например, можно прочитать одно пособие... взять оттуда методологию описания процесса и повторив несколько раз получить навык. И вполне может быть достаточно единственной книги», - указала эксперт.
Алфимова добавила, что знания важны, но навыки важнее.
Ранее начальник Центра карьеры КМЭПТ Валентина Киося заявила, что уже начинает появляться практика использования ИИ-фальсификаций при трудоустройстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
