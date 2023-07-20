«Берут всех!»: Экс-глава МВД рассказал, как удается добиться раскрываемости в 99%
Анатолий Куликов заявил НСН, что сегодня в МВД нет тщательного отбора из-за нехватки кадров. А сотрудникам на этом фоне приходится работать без выходных.
Высокой раскрываемости преступлений удается достичь за счет перегрузки сотрудников, заявил экс-министр внутренних дел РФ, бывший член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Куликов в интервью НСН. Он подтвердил нехватку кадров и призвал повысить сотрудникам органов зарплаты.
Ранее представитель МВД Ирина Волк признала существенную нехватку полицейских в России. При этом, по ее словам, силовикам удается контролировать обстановку внутри страны, раскрываемость преступлений в РФ достигла исторического максимума - 99%.
«Спросите, сколько получает работник, который идет служить в органы. Это и будет ответом на то, почему не хватает кадров. Законодатели должны думать, как поставить вопрос перед исполнительной властью о повышении заработной платы работникам органов внутренних дел. Тогда можно будет отбирать, а не так, что поднял руку кто-то и давай к нам, берут всех. У нас не отбор, а подбор, а нужен тщательный отбор, тогда будут достойные кадры», - призвал он.
Куликов объяснил, что контролировать обстановку внутри страны удается за счет перегрузки сотрудников, которые вынуждены работать без выходных.
«Контролируют обстановку за счет дополнительной нагрузки на личный состав – уменьшение количества свободного времени, выходных и так далее. Потому что объем задач никто не сокращал, а обстановка требует выполнения задач. Всем, кто работает с перегрузкой, надо сказать спасибо», - добавил собеседник НСН.
Ранее председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин предложил оценивать работу полиции через опрос на «Госуслугах», передает «Радиоточка НСН».
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