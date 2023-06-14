Беременными предложили предоставлять парковку бесплатно в течение часа

В Госдуму внесен законопроект о праве беременных женщин бесплатно использовать парковочные места в течение одного часа. Инициатива поступила от группы депутатов во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым («Новые люди»).

Изменения планируется внести в закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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Также авторы проекта предложили ввести специальный опознавательный знак «Беременная» на транспортных средствах.

Депутаты полагают, что принятие поправок будет воспитывать более заботливое отношение к беременным женщинам в обществе, условия для поддержки семей, а также способствовать «повышению рождаемости и укреплению семейных ценностей».

Экс-замминистра здравоохранения и социального развития, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с НСН ранее заявил, что сокращение трансфертов на материнский капитал связано с неблагоприятным демографическим прогнозом.


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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
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