Беременными предложили предоставлять парковку бесплатно в течение часа

В Госдуму внесен законопроект о праве беременных женщин бесплатно использовать парковочные места в течение одного часа. Инициатива поступила от группы депутатов во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым («Новые люди»).

Изменения планируется внести в закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».