Беременными предложили предоставлять парковку бесплатно в течение часа
В Госдуму внесен законопроект о праве беременных женщин бесплатно использовать парковочные места в течение одного часа. Инициатива поступила от группы депутатов во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым («Новые люди»).
Изменения планируется внести в закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Также авторы проекта предложили ввести специальный опознавательный знак «Беременная» на транспортных средствах.
Депутаты полагают, что принятие поправок будет воспитывать более заботливое отношение к беременным женщинам в обществе, условия для поддержки семей, а также способствовать «повышению рождаемости и укреплению семейных ценностей».
Экс-замминистра здравоохранения и социального развития, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с НСН ранее заявил, что сокращение трансфертов на материнский капитал связано с неблагоприятным демографическим прогнозом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru