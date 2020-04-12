Беременным в Москве отменили плановый осмотр у врача

Беременные москвички не смогут посетить врача по плану наблюдений. В столичном департаменте здравоохранения отмечают, что мера временная, связана с заботой о безопасности женщин во время беременности и самоизоляции.

«Будущие мамы должны соблюдать особый режим самоизоляции, чтобы уберечь себя и ребенка от заражения инфекцией COVID-19», — говорится в сообщении департамента здравоохранения.

Отмечается, что медики осуществляют прием беременных для постановки на учет, проведения ультразвука и введения антирезусного иммуноглобулина, уточняет Газета. ru.

Ранее президент «Лиги пациентов» Александр Саверский в эфире НСН раскритиковал организацию маршрутизации пациентов в заполненных московских больницах.

«Маршрутизация и способы лечения пациентов – именно это сейчас важно. Вчера стало известно, что тестирование дает ошибку – около 30 процентов. Фактически, от тестов отказались, перешли на компьютерную томографию, но получается, что все это время пациенты лежали в больницах вперемешку – с вирусом и без вируса. Именно в больницах мы получили массовое заражение. Именно там рост числа заболевших. Маршрутизация пациентов в больницах является одной из критически важных составляющих успеха в борьбе с пандемией», - считает эксперт.

