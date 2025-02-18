Беременных и единственного родителя запретят заключать под стражу

В случае принятия закона, несовершеннолетнего, беременную женщину, единственного родителя, усыновителя, опекуна малолетнего ребенка или ребенка-инвалида могут заключить под стражу только при подозрении или обвинении в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.

В 2023 году Верховный суд РФ внес этот законопроект на обсуждение в нижнюю палату. Отмечается, что инициатива направлена на гуманизацию законодательства.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева в разговоре с НСН не поддержали идею главы СКР Александра Бастрыкина сажать за наркотики с 14 лет.



