Беременных и единственного родителя запретят заключать под стражу
Госдума приняла во втором чтении проект, ограничивающий применение меры пресечения в виде заключения под стражу. Речь идет о подозреваемых и обвиняемым в совершении преступлений ненасильственного характера, женщинах, имеющих малолетних детей, и лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями.
В случае принятия закона, несовершеннолетнего, беременную женщину, единственного родителя, усыновителя, опекуна малолетнего ребенка или ребенка-инвалида могут заключить под стражу только при подозрении или обвинении в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
В 2023 году Верховный суд РФ внес этот законопроект на обсуждение в нижнюю палату. Отмечается, что инициатива направлена на гуманизацию законодательства.
Ранее член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева в разговоре с НСН не поддержали идею главы СКР Александра Бастрыкина сажать за наркотики с 14 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru