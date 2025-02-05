«Не поможет!»: В СПЧ не поддержали идею Бастрыкина сажать за наркотики с 14 лет

«В колониях для несовершеннолетних более половины на сегодняшний день арестантов – это как раз те, кто по 228 статье. Это плохая тенденция, сейчас наркотики купить легче, чем алкоголь. Подростку в магазине никто не продаст алкоголь и сигареты, а наркотики можно купить на разных площадках. У нас множество случаев, когда подростки становятся не только потребителями, но и распространителями, потому что им нужны деньги. Это ужасно печальный процесс нужно решать на государственном уровне, но предложенная мера ничего не изменит», - отметила она.

По ее словам, в России существует целая система по вовлечению подростков в наркоторговлю, дети – лишь жертвы в этом случае.

«Те, кто вовлекает подростков, им точно все равно, что будет с этими подростками. Им плевать, попадут они в тюрьму на десять лет или нет. Поэтому эта мера принесет только больше горя, будет только видимость борьбы. Дети что ли эти партии к нам завозят? Их просто во все это вовлекают, дети – жертвы этого жуткого бизнеса. Это никак не поможет, так как целая система существует по вовлечению подростков в наркоторговлю. Мы просто получим переполненные колонии, а не будем разбираться с тем, что произошло с этим несчастным подростком. Не будет хватать сотрудников и педагогов в колониях, они превратятся из воспитательных учреждений в наказательные, обычные тюрьмы. А это все ведет к рецидивам», - подчеркнула собеседница НСН.

Ранее Бастрыкин заявил, что в России следует запретить продавать любые алкогольные напитки гражданам младше 21 года, передает «Радиоточка НСН».

