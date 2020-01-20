Беременность 13-летней россиянки от 10-летнего мальчика заинтересовала СКР
Следственный комитет по Хакасии возбудил уголовное дело из-за беременности 13-летней школьницы. По сообщениям СМИ, биологическим отцом может быть 10-летний мальчик.
Как сообщает пресс-служба республиканского СКР, дело возбуждено по статье «Половое сношение, совершенное с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста».
В сообщении ведомств говорится, что в ноябре школьница вступила в интимную связь со своим знакомым, в результате чего забеременела. При этом в СКР не уточняют, сколько лет этому «знакомому».
Сейчас школьница находится под наблюдением врачей, срок беременности составляет семь недель. Планируется, что в ближайшее время будет проведена генетическая экспертиза, которая должна установить, является ли четвероклассник отцом ребенка.
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