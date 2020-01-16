В Сибири школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Сотрудники МВД организовали проверку в Красноярском крае по факту беременности 13-летней девочки от 10-летнего мальчика, сообщает сайт kp.ru, ссылаясь на представителей администрации школы, в которой учится малолетняя беременная. Мальчик ходит в другое учебное заведение.

По данным издания, срок беременности девочки — семь недель, родители школьницы решила сохранить беременность. При этом известно, что данная семья поставлена на учет как находящаяся в «социально опасном положении». Мать тяжело болеет, а отец заботится о троих детях, отмечает Газета.ру. В целом, все ухоженные, но у девочки сложный характер, она плохо учится.

Как пояснил «Комсомолке», врач-педиатр Николай Скоробогатов, теоретически оба ребенка могли войти в репродуктивный возраст. Однако специалист не исключает, что забеременела школьница от другого, а мальчика просто выставили, чтобы избежать ответственности.

