В Подмосковье женщина заявила о беременности своей 11-летней дочери от 47-летнего мужчины
В Подмосковье 11-летняя школьница забеременела от 47-летнего мужчины. Мужчина является гражданином Узбекистана. Заявление в полицию написала мать четырехклассницы. Правоохранительные органы выяснили, что с начала года тогда еще 10-летняя девочка неоднократно вступала в интимную близость с мужчиной. Сейчас она находится на 23-й неделе беременности, пишет сайт KP.Ru.
Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в эфире НСН предостерегла родителей от попыток приучить школьников к постоянному приёму успокоительных.
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