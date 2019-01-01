В Подмосковье женщина заявила о беременности своей 11-летней дочери от 47-летнего мужчины

В Подмосковье 11-летняя школьница забеременела от 47-летнего мужчины. Мужчина является гражданином Узбекистана. Заявление в полицию написала мать четырехклассницы. Правоохранительные органы выяснили, что с начала года тогда еще 10-летняя девочка неоднократно вступала в интимную близость с мужчиной. Сейчас она находится на 23-й неделе беременности, пишет сайт KP.Ru.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в эфире НСН предостерегла родителей от попыток приучить школьников к постоянному приёму успокоительных.

