Беременная россиянка с коронавирусом скончалась в больнице

В Махачкале умерла 27-летняя женщина, которая была беременна. Ранее у нее был диагностирован коронавирус.

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Как сообщила ТАСС замминистра здравоохранения республики Раиса Шахсинова, женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована из Хасавюрта, ее доставили в Республиканский центр инфекционных болезней.

В тот момент пациентка находилась на 17-й неделе беременности. У нее диагностировали коронавирус двухстороннюю пневмонию. Впоследствии женщина скончалась.

Всего за минувшие сутки в Дагестане умерли три человека, заразившиеся коронавирусом. Всего в республике зафиксировано 154 заболевших уточняет телеканал «360».

Ранее стало известно, что в Сургуте COVID-19 подхватил сотрудник Следственного комитета, а от него заразилась его беременная супруга, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:КоронавирусДагестан

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