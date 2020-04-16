Беременная россиянка с коронавирусом скончалась в больнице

Как сообщила ТАСС замминистра здравоохранения республики Раиса Шахсинова, женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована из Хасавюрта, ее доставили в Республиканский центр инфекционных болезней.



В тот момент пациентка находилась на 17-й неделе беременности. У нее диагностировали коронавирус двухстороннюю пневмонию. Впоследствии женщина скончалась.

Всего за минувшие сутки в Дагестане умерли три человека, заразившиеся коронавирусом. Всего в республике зафиксировано 154 заболевших уточняет телеканал «360».



Ранее стало известно, что в Сургуте COVID-19 подхватил сотрудник Следственного комитета, а от него заразилась его беременная супруга, сообщает Ura.ru.

