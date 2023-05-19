«Берегут деньги»: Россияне стали экономить на покупке мобильных телефонов

Компания Apple потеряла место в тройке лидеров по объему импорта смартфонов в Россию, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование GS Group. В первом квартале 2023 году в страну было ввезено 700 тыс. iPhone, что на 30% меньше, чем годом ранее. На текущий момент Apple владеет лишь 11% рынка смартфонов в России, что эквивалентно только пятому месту рейтинга. На первом месте этого рейтинга расположилась Samsung, а на втором — Xiaomi. Кусков с рейтингом не согласен.

«Не считаю, что россияне отдают предпочтения Samsung. На руках очень много телефонов этой марки, но в магазине по продажам на первом месте Xiaomi. Если зайдете в салон связи, то увидите, что 4 стеллажа из 5 занимают китайские смартфоны среднего и бюджетного ряда. Один стеллаж – Apple и Samsung. Хотя раньше модельный ряд Samsung был представлен 40 телефонами от бюджетных до дорогих. Сейчас такого нет», - сказал Кусков.

Собеседник НСН отметил, что россияне стали отдавать предпочтения телефонам, которые идут напрямую от поставщика, а не через параллельный импорт.

«Xiaomi поставляет телефоны напрямую, дает гарантию. Аппараты, идущие напрямую в Россию, имеют больше преимущества у людей, чем ввезенные по параллельному импорту. Вообще средняя цена телефона опустилась с 22 до 19 тысяч рублей. Люди берегут деньги, продлевают срок службы своих аппаратов. Что касается iPhone, то он стал дороже на 15 процентов. С деталями не очень хорошо, наблюдаются перебои, сервисы закрываются», - резюмировал Кусков.

Компания Apple попытается обойти требования Евросоюза разрешить устанавливать на устройства приложения из сторонних магазинов, заявил НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко. По его словам, компания будет тщательно выбирать «допустимые» магазины и приложения, не факт, что вернутся удаленные ранее российские приложения.

