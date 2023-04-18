«Дешевле не станет»: Apple разрешит установку приложений из сторонних магазинов с оговоркой
Основатель LiveInternet Герман Клименко заявил в эфире НСН, что компания попытается обойти требования Евросоюза.
Компания Apple попытается обойти требования Евросоюза разрешить устанавливать на устройства приложения из сторонних магазинов, заявил НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко. По его словам, компания будет тщательно выбирать «допустимые» магазины и приложения, не факт, что вернутся удаленные ранее российские приложения.
Apple намерена снять запрет на установку на свои устройства приложений из сторонних магазинов, сообщает Bloomberg. По данным агентства, соответствующая возможность войдёт в готовящуюся к выходу операционную систему iOS 17, которая позволит устанавливать приложения не только из AppStore. Клименко заявил, что это связано с требованием Евросоюза, но компания попытается обойти новые условия.
«Это не выгода, это требование Евросоюза с целью демонополизации рынка. Мы пока не видим технологии, но насколько знаю я, магазины будут сторонние, но попадать магазины будут только те, которые будут сертифицированы службой безопасности Apple. Когда программисты пишут код, они сдают его в Apple. В итоге компания разрешит создавать магазины, но я не думаю, что Apple отдаст это без боя», - отметил он.
Клименко рассказал, что компания также может допустить установку приложений из сторонних магазинов с учетом страновых особенностей. Но это не означает, что вернутся российские приложения, которые до этого были удалены, добавил он.
«Там интересный вопрос в разделении доходов магазинов и Apple. Например, Apple будет забирать 80%, 40 или 50%. Надо понимать, что ничего дешевле не станет. Может быть, это будут какие-то страновые магазины, по странам, но пока сложно сказать. Я подозреваю, что это будет просто дилерство, Apple будет брать какую-то комиссию, но модерационную часть компания не отдаст, потому что это безопасность экосистемы. Интересно, если будет страновой российский магазин, может ли там быть приложение Сбербанка, например, будет ли Apple устанавливать свои правила, посмотрим», - заметил собеседник НСН.
Гарантийный ремонт техники Apple для россиян полностью исчезнет с лета, компания отзывает авторизацию сервисных центров в стране, они больше не получают доступ к комплектующим, рассказал ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с«Радиоточкой НСН».
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