Бензин в России подорожал более чем на два рубля за неделю
Средние потребительские цены на бензин в России за неделю с 15 по 22 июня 2026 года увеличились на 2 рубля 9 копеек и достигли отметки 71 рубль 20 копеек за литр. Дизельное топливо также прибавило в стоимости 2 рубля 15 копеек, поднявшись до 82 рублей 93 копеек за литр, свидетельствуют данные Росстата.
Литр топлива марки АИ-92 подорожал на 2 рубля 13 копеек и достиг отметки 67 рублей 54 копейки. Стоимость бензина АИ-95 увеличилась на 2 рубля 9 копеек до 73 рублей 20 копеек, а АИ-98 прибавил 1 рубль 13 копеек, поднявшись до 96 рублей 51 копейки.
За период с 16 по 22 июня 2026 года увеличение стоимости автомобильного бензина зафиксировали в 78 субъектах Российской Федерации. Лидерами по темпам роста стали Республика Дагестан с показателем 16,5% и Чеченская Республика с результатом 15,2%, сообщили в статистическом ведомстве.
В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период бензин подорожал на 1,9% и 0,2% соответственно. На московских автозаправочных станциях топливо марки АИ-92 продавали по цене от 62,89 до 88,90 рубля, АИ-95 стоило от 68,79 до 97,99 рубля, а литр АИ-98 и выше обходился покупателям в сумму от 94,28 до 109 рублей.
Оценивая ситуацию на рынке автомобильного топлива, зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в беседе с НСН отметил, что сложная ситуация с бензином в России за последнюю неделю вызвана не нехваткой горючего, а искусственно раздутым ажиотажем.
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