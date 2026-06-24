Бензин в России подорожал более чем на два рубля за неделю

За период с 16 по 22 июня 2026 года увеличение стоимости автомобильного бензина зафиксировали в 78 субъектах Российской Федерации. Лидерами по темпам роста стали Республика Дагестан с показателем 16,5% и Чеченская Республика с результатом 15,2%, сообщили в статистическом ведомстве.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период бензин подорожал на 1,9% и 0,2% соответственно. На московских автозаправочных станциях топливо марки АИ-92 продавали по цене от 62,89 до 88,90 рубля, АИ-95 стоило от 68,79 до 97,99 рубля, а литр АИ-98 и выше обходился покупателям в сумму от 94,28 до 109 рублей.

Оценивая ситуацию на рынке автомобильного топлива, зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в беседе с НСН отметил, что сложная ситуация с бензином в России за последнюю неделю вызвана не нехваткой горючего, а искусственно раздутым ажиотажем.

