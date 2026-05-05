«Две-три недели»: Трамп допустил завершение конфликта с Ираном

Конфликт США с Ираном может завершиться через две-три недели. Как пишет RT, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Трамп допустил, что нефтяной инфраструктуре Ирана будет нанесен колоссальный ущерб

В разговоре с радиоведущим Хью Хьюиттом он отметил, что США уже уничтожили в Иране «большую часть того, что хотели бы». Теперь всё завершится либо сделкой, либо окончательной военной победой Вашингтона.

«Время для нас не определяющий фактор», - заключил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что Ирану потребуется 20 лет на восстановление страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
