Действующий премьер-министр Великобритании Кир Стармер не допускает ярких конкурентов до власти, а все остальные не лучше, чем он, поэтому политик остается у руля страны, заявила руководитель центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН.



Премьер-министра Великобритании Кира Стармера отстранили от избирательной кампании лейбористской партии из-за его «токсичного образа». Выборы в органы местного самоуправления в стране пройдут 7 мая, а однопартийцы посчитали, что фигура главы правительства вызывает только ненависть у населения. Об этом пишет The Telegraph. Тем не менее, Ананьева усомнилась, что Стармер близок к отставке.