«Все замазаны»: Когда премьер Британии Стармер уйдет в отставку
В Великобритании нет ни одного достойного преемника на пост премьер-министра, заявила НСН Елена Ананьева.
Действующий премьер-министр Великобритании Кир Стармер не допускает ярких конкурентов до власти, а все остальные не лучше, чем он, поэтому политик остается у руля страны, заявила руководитель центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН.
Премьер-министра Великобритании Кира Стармера отстранили от избирательной кампании лейбористской партии из-за его «токсичного образа». Выборы в органы местного самоуправления в стране пройдут 7 мая, а однопартийцы посчитали, что фигура главы правительства вызывает только ненависть у населения. Об этом пишет The Telegraph. Тем не менее, Ананьева усомнилась, что Стармер близок к отставке.
«В консервативной партии достаточно отработана процедура смены лидера, а в лейбористской она не так проста. Нужно иметь ввиду и тот факт, что у него нет очевидного преемника. Никто из возможных кандидатов не пользуется популярностью у британцев, так как все замазаны, а тот, кто мог бы сменить его, тому Стармер сам перекрыл ход в эту гонку. Конкуренцию мог бы навязать мэр Манчестера Энди Бернхэм, но для этого ему надо было иметь депутатский мандат. Под давлением Стармера его не выдвинули на довыборах и предложили оставаться главой города. Стармер будет цепляться за власть и уступать он не намерен. Ему могут выразить недоверие как лидеру партии депутаты-лейбористы, но они не станут это делать. Они намерены направить ему открытое письмо с требованием сказать, когда он уйдет в отставку, но он будет тянуть», — отметила она.
Ананьева добавила, что британцы не будут устраивать масштабные волнения против премьер-министра, поскольку это не в их стиле. Таким образом она прокомментировала заявление спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева о том, что Стармеру угрожает народный бунт, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети X 1 апреля 2026 года.
Ранее Ананьева объяснила НСН, почему Великобритания не вернется в ЕС.
Горячие новости
- Власти Санкт-Петербурга допустили ограничение интернета в День Победы
- Боятся тени: Депутат Кирьянов назвал две причины роста числа самозанятых
- Из филолога в журналисты: Какими будут новые правила поступления в магистратуру
- «Опередили эпоху и были отвергнуты»: Почему Metallica решила переиздать «Reload»
- Зеленский заявил о пусках ракет «Фламинго» по России
- «Все замазаны»: Когда премьер Британии Стармер уйдет в отставку
- «Две-три недели»: Трамп допустил завершение конфликта с Ираном
- Без рекламы и площадок: Почему бизнесмены уходят в самозанятые
- ВС РФ уничтожили в украинском тылу ракетный комплекс IRIS-T
- В России покажут хоррор «Долина улыбок» с Венецианского кинофестиваля