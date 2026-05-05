«Все замазаны»: Когда премьер Британии Стармер уйдет в отставку

В Великобритании нет ни одного достойного преемника на пост премьер-министра, заявила НСН Елена Ананьева.

Действующий премьер-министр Великобритании Кир Стармер не допускает ярких конкурентов до власти, а все остальные не лучше, чем он, поэтому политик остается у руля страны, заявила руководитель центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН.

Премьер-министра Великобритании Кира Стармера отстранили от избирательной кампании лейбористской партии из-за его «токсичного образа». Выборы в органы местного самоуправления в стране пройдут 7 мая, а однопартийцы посчитали, что фигура главы правительства вызывает только ненависть у населения. Об этом пишет The Telegraph. Тем не менее, Ананьева усомнилась, что Стармер близок к отставке.

СМИ: Стармер может подать в отставку в ближайшую неделю
«В консервативной партии достаточно отработана процедура смены лидера, а в лейбористской она не так проста. Нужно иметь ввиду и тот факт, что у него нет очевидного преемника. Никто из возможных кандидатов не пользуется популярностью у британцев, так как все замазаны, а тот, кто мог бы сменить его, тому Стармер сам перекрыл ход в эту гонку. Конкуренцию мог бы навязать мэр Манчестера Энди Бернхэм, но для этого ему надо было иметь депутатский мандат. Под давлением Стармера его не выдвинули на довыборах и предложили оставаться главой города. Стармер будет цепляться за власть и уступать он не намерен. Ему могут выразить недоверие как лидеру партии депутаты-лейбористы, но они не станут это делать. Они намерены направить ему открытое письмо с требованием сказать, когда он уйдет в отставку, но он будет тянуть», — отметила она.

Ананьева добавила, что британцы не будут устраивать масштабные волнения против премьер-министра, поскольку это не в их стиле. Таким образом она прокомментировала заявление спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева о том, что Стармеру угрожает народный бунт, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети X 1 апреля 2026 года.

Ранее Ананьева объяснила НСН, почему Великобритания не вернется в ЕС.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / NEIL HALL / EPA
ТЕГИ:РеволюцияВеликобританияПремьер-министр

Горячие новости

Все новости

партнеры