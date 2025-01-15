Белоусов: В России осталось всего около семи тысяч фронтовиков ВОВ
Сегодня всего около семи тысяч фронтовиков Великой Отечественной войны осталось в России, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Он отметил, что крайне важно окружить их особой заботой и сделать так, чтобы ни один из них не остался без внимания. Белоусов подчеркнул, что 9 мая ветераны займут почетные места на трибунах.
По словам министра, фронтовиков, которые по состоянию здоровья не смогут принять участие в этих мероприятиях, поздравят персонально на дому и в лечебных учреждениях.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны. Размер выплаты составит 80 тысяч рублей, сумму получат также вдовы фронтовиков и малолетние узники концлагерей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru