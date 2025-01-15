Белоусов: В России осталось всего около семи тысяч фронтовиков ВОВ

По словам министра, фронтовиков, которые по состоянию здоровья не смогут принять участие в этих мероприятиях, поздравят персонально на дому и в лечебных учреждениях.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны. Размер выплаты составит 80 тысяч рублей, сумму получат также вдовы фронтовиков и малолетние узники концлагерей, передает «Радиоточка НСН».

