Белоусов сохранил пост главы совета директоров РЖД

Таким образом он сохранил пост, который занимает с 2020 года.

Также был избран председатель комитета по стратегическому планированию совета директоров компании - им стал член совета директоров, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко избрали главой комитета по цифровой трансформации и инновационному развитию совета директоров.

Ранее Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

