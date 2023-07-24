Белоусов сохранил пост главы совета директоров РЖД

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов был переизбран председателем совета директоров ОАО «РЖД» «на новый корпоративный год», сообщает пресс-служба компании.

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Таким образом он сохранил пост, который занимает с 2020 года.

Также был избран председатель комитета по стратегическому планированию совета директоров компании - им стал член совета директоров, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко избрали главой комитета по цифровой трансформации и инновационному развитию совета директоров.

Ранее Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
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