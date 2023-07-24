Белоусов сохранил пост главы совета директоров РЖД
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов был переизбран председателем совета директоров ОАО «РЖД» «на новый корпоративный год», сообщает пресс-служба компании.
Таким образом он сохранил пост, который занимает с 2020 года.
Также был избран председатель комитета по стратегическому планированию совета директоров компании - им стал член совета директоров, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
Вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко избрали главой комитета по цифровой трансформации и инновационному развитию совета директоров.
Ранее Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru