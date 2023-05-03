Экс-глава Mastercard Аджай Банга стал президентом Всемирного банка
Новым президентом Всемирного банка (ВБ) был избран бывший генеральный директор компании Mastercard Аджай Банга, сообщает пресс-служба организации.
«Исполнительные директора избрали Аджая Бангу президентом на пятилетний срок», - говорится в сообщении.
Уточняется, что Банга приступит к исполнению своих обязанностей со 2 июня 2023 года.
Отмечается, что кандидатуру экс-главы Mastercard выдвинул президент США Джо Байден. Американский лидер указал, что 63-летний Банга обладает необходимым для этой должности опытом.
Ранее ВБ пересмотрел свой прогноз по ВВП России, заявив, что в 2023 году он сократится на 0,2%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru