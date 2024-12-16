Белоусов: Российская военная медицина с честью выдержала испытание спецоперацией

По его словам, около 96% российских бойцов могут вернуться в строй после выписки из госпиталей.



«А показатель госпитальной летальности на сегодня составляет менее половины процента и продолжает снижаться», – добавил он.

Ранее Белоусов на итоговой коллегии ведомства заявил, что более 427 тысяч военных набрано в ВС России в 2024 году, напоминает RT.

