Белоусов: Российская военная медицина с честью выдержала испытание спецоперацией

Российская военная медицина с честью выдержала испытание спецоперацией на Украине, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на коллегии ведомства.

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По его словам, около 96% российских бойцов могут вернуться в строй после выписки из госпиталей.

«А показатель госпитальной летальности на сегодня составляет менее половины процента и продолжает снижаться», – добавил он.

Ранее Белоусов на итоговой коллегии ведомства заявил, что более 427 тысяч военных набрано в ВС России в 2024 году, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Астапкович
ТЕГИ:МедицинаУкраинаСпецоперация

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