Белоусов: Российская военная медицина с честью выдержала испытание спецоперацией
16 декабря 202414:16
Российская военная медицина с честью выдержала испытание спецоперацией на Украине, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на коллегии ведомства.
По его словам, около 96% российских бойцов могут вернуться в строй после выписки из госпиталей.
«А показатель госпитальной летальности на сегодня составляет менее половины процента и продолжает снижаться», – добавил он.
Ранее Белоусов на итоговой коллегии ведомства заявил, что более 427 тысяч военных набрано в ВС России в 2024 году, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru