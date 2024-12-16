Белоусов: На смену военным базам в РФ должна прийти эшелонированная сеть складов

Крупные военные базы необходимо заменить на эшелонированную сеть складов, заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов.

Министр отметил, что с учетом «воздействия противника» России необходимо пересмотреть подходы к организации баз хранения и логистики.

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Так, на смену крупным базам комплексного хранения должна прийти распределительная эшелонированная сеть складов. Соответственно изменится и система логистики, и способы доставки военных грузов.

Ранее Белоусов заявил, что в 2024 году на военную службу по контракту набрали свыше 427 тысяч человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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