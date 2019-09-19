Белорусский политолог поддержал Лукашенко, заступившегося за сорвавшуюся учительницу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вмешался в конфликт, произошедший в одной из школ Гомеля. Там ученики четвертого класса сняли на видео учительницу, которая матерится на школьников, при этом педагог с 35-летним стажем держит в руках парту. Позже выяснилось, что перед этим дети поставили женщину подножку и кинули ей в спину бумажный стаканчик. Тем не менее после обнародования этого ролика учительница была уволена. Однако Лукашенко распорядился восстановить педагога на работе, а вот директор учебного заведения, напротив, был отправлен в отставку.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН заявил, что Лукашенко, по его мнению, в данном случае поступил правильно.

«На мой взгляд, эта проблема связана с тем, что новое молодое поколение учеников является таковым, что дня их учитель уже не авторитет. Это кардинальное отличие поколения, которое выросло за последние 10-15 лет. С одной стороны, это естественный процесс, с другой, он, конечно, должен управляться государством. Мне кажется, действия Лукашенко в данном случае оправданы тем, что он вступился за уважаемого работника с большим стажем, который где-то не сдержался, но отреагировал на неадекватные действия учеников. Учитель должен быть авторитетом», - сказал он.