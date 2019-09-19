Белорусский политолог поддержал Лукашенко, заступившегося за сорвавшуюся учительницу
Белорусский политолог Алексей Дзермант рассказал в эфире НСН, почему был прав Александр Лукашенко, вмешавшийся в школьный конфликт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вмешался в конфликт, произошедший в одной из школ Гомеля. Там ученики четвертого класса сняли на видео учительницу, которая матерится на школьников, при этом педагог с 35-летним стажем держит в руках парту. Позже выяснилось, что перед этим дети поставили женщину подножку и кинули ей в спину бумажный стаканчик. Тем не менее после обнародования этого ролика учительница была уволена. Однако Лукашенко распорядился восстановить педагога на работе, а вот директор учебного заведения, напротив, был отправлен в отставку.
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН заявил, что Лукашенко, по его мнению, в данном случае поступил правильно.
«На мой взгляд, эта проблема связана с тем, что новое молодое поколение учеников является таковым, что дня их учитель уже не авторитет. Это кардинальное отличие поколения, которое выросло за последние 10-15 лет. С одной стороны, это естественный процесс, с другой, он, конечно, должен управляться государством. Мне кажется, действия Лукашенко в данном случае оправданы тем, что он вступился за уважаемого работника с большим стажем, который где-то не сдержался, но отреагировал на неадекватные действия учеников. Учитель должен быть авторитетом», - сказал он.
Ранее Следственный комитет по Красноярскому краю начал проверку после конфликта в одной из школ Сосновоборска. Администрация учебного заведения потребовала, чтобы четвероклассник избавился от «вызывающей» прически, ссылаясь на то, что такие же носили члены гитлерюгенда. Родителям мальчика предложили либо обрить ребенка, либо перевести его на домашнюю форму обучения.
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