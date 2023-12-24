Ученые установили местоположение легендарного царства Пунт
В древнеегипетских текстах содержится информация о мифической стране счастья и богатства Пунте, пишет РИА Новости. Исследовательская группа из Египетского музея и Университета Калифорнии в 2015 году на основе анализа ДНК десяти мумифицированных обезьян периода 16-10 веков до н. э. установили, что ареалом их обитания были Сомали, Эфиопия и Эритрея. Две последние страны могут являться преемниками Пунта, сделали вывод ученые.
Свидетельством существования Пунта является «Сказка о потерпевшем кораблекрушение» - артефакт номер 1115, который хранится в Эрмитаже. А также другие ритуальные тексты, где царство нередко называли «родиной богов». Также сохранились документы, в которых содержатся свидетельства об отправке египетскими правителями масштабных экспедиций в край блаженства.
Исследователи предположили, что Пунт стал предвестником формирования Аксумского царства, которое находилось на территории современной Эфиопии и Эритреи и существовало примерно с IV века до н.э. до VII века н.э.
Ранее археологи обнаружили древнее рисовое поле в восточной китайской провинции Чжэцзян, его возраст составляет около 5300-5500 лет. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
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