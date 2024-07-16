Белорусские кроссоверы Belgee появятся на российском рынке во второй половине июля

Белорусские кроссоверы Belgee появятся на российском автомобильном рынке во второй половине июля, передает «Российская газета» со ссылкой на компанию.

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Цена автомобиля Belgee X70 в базовой версии Active стартует от 2,6 миллиона рублей. Всего будет доступно четыре комплектации как с передним, так и с полным приводом.

Belgee X70 является перелицованной версией Geely Atlas Pro.

В модельном ряду Belgee также есть модель X50. Этот автомобиль предложен в трех комплектациях - Active, Style и Prestige. Стоимость автомобиля составит от 2,3 до 2,5 миллиона рублей.

Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в разговоре с НСН отметил, что россияне будут покупать китайские автомобили, так как они дешевые и их становится на рынке РФ все больше и больше, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Belgee
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