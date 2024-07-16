Белорусские кроссоверы Belgee появятся на российском рынке во второй половине июля
Белорусские кроссоверы Belgee появятся на российском автомобильном рынке во второй половине июля, передает «Российская газета» со ссылкой на компанию.
Цена автомобиля Belgee X70 в базовой версии Active стартует от 2,6 миллиона рублей. Всего будет доступно четыре комплектации как с передним, так и с полным приводом.
Belgee X70 является перелицованной версией Geely Atlas Pro.
В модельном ряду Belgee также есть модель X50. Этот автомобиль предложен в трех комплектациях - Active, Style и Prestige. Стоимость автомобиля составит от 2,3 до 2,5 миллиона рублей.
Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в разговоре с НСН отметил, что россияне будут покупать китайские автомобили, так как они дешевые и их становится на рынке РФ все больше и больше, передает «Радиоточка НСН».
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