Автомобилистов предупредили о серьезном недостатке в японских машинах Subaru

Ольта отметил, что для многих «субаристов» серьезной проблемой является новый устанавливаемый электрический термостат, который ставится на автомобили Subaru с 2019 года в комплектации с двигателями объемом 1,8 л и 2,5 л.

Эксперт отметил, что из-за технической недоработки термостаты пропускали антифриз внутрь корпуса, что приводило к окислению внутренних компонентов и выходу из строя самого термостата. Подобные проблемы у владельцев Subaru есть до сир пор, а ремонт довольно накладный – покупка термостата плюс ремонтные работы обойдутся примерно в 65 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля на российском рынке выросла на 14% и достигла 3,16 млн рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

