Автомобилистов предупредили о серьезном недостатке в японских машинах Subaru
Владельцы японских автомобилей Subaru часто сталкиваются с проблемами в работе термостата, заявил руководитель автосервиса по ремонту машин марки «На-сервис» Николай Ольта. Его слова приводит «Газета.Ru».
Ольта отметил, что для многих «субаристов» серьезной проблемой является новый устанавливаемый электрический термостат, который ставится на автомобили Subaru с 2019 года в комплектации с двигателями объемом 1,8 л и 2,5 л.
Эксперт отметил, что из-за технической недоработки термостаты пропускали антифриз внутрь корпуса, что приводило к окислению внутренних компонентов и выходу из строя самого термостата. Подобные проблемы у владельцев Subaru есть до сир пор, а ремонт довольно накладный – покупка термостата плюс ремонтные работы обойдутся примерно в 65 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля на российском рынке выросла на 14% и достигла 3,16 млн рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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