Белоруссия снимает все антиковидные ограничения на границе
Белоруссия отменяет все ограничения, введенные из-за COVID-19, при пересечении своей границы в наземных пунктах пропуска. Как сообщила пресс-служба правительства республики, соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко.
В сообщении уточняется, что снимаются ограничения на пересечение государственной границы, как иностранными гражданами, так и гражданами республики Беларусь в наземных пунктах пропуска. Также документ освобождает иностранных граждан от предоставления ПЦР-тестов при въезде в страну. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
С полуночи 18 марта правительство РФ сняло все ограничения для граждан России и Белоруссии на перемещение граждан в рамках Союзного государства. Они были введены в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru