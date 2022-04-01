Белоруссия снимает все антиковидные ограничения на границе

В сообщении уточняется, что снимаются ограничения на пересечение государственной границы, как иностранными гражданами, так и гражданами республики Беларусь в наземных пунктах пропуска. Также документ освобождает иностранных граждан от предоставления ПЦР-тестов при въезде в страну. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

С полуночи 18 марта правительство РФ сняло все ограничения для граждан России и Белоруссии на перемещение граждан в рамках Союзного государства. Они были введены в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.



