Украина попросила Польшу и Прибалтику закрыть границы с Белоруссией и Россией

Украина обратилась к Польше, Латвии, Литве и Эстонии с просьбой закрыть границы с Белоруссией и Россией. Об этом заявил посол Украины в Варшаве Андрей Дещица.

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«Мы проводим переговоры с Министерством инфраструктуры Польши, с правительством Польши с целью полностью закрыть границы, даже если решение не будет принято на уровне Европейского союза. Границы между Польшей и Белоруссией», — цитирует Дещицу агентство УНИАН.

Дипломат отметил, что польские партнеры ведут переговоры с Прибалтикой, и Киев также обратился к властям Литвы, Латвии и Эстонии с просьбой закрыть границы для Белоруссии и России.

Украинская сторона надеется, что это позволит заблокировать любые поставки в Россию.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГраницаПрибалтикаПольшаУкраина
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