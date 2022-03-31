Украина попросила Польшу и Прибалтику закрыть границы с Белоруссией и Россией

«Мы проводим переговоры с Министерством инфраструктуры Польши, с правительством Польши с целью полностью закрыть границы, даже если решение не будет принято на уровне Европейского союза. Границы между Польшей и Белоруссией», — цитирует Дещицу агентство УНИАН.

Дипломат отметил, что польские партнеры ведут переговоры с Прибалтикой, и Киев также обратился к властям Литвы, Латвии и Эстонии с просьбой закрыть границы для Белоруссии и России.

Украинская сторона надеется, что это позволит заблокировать любые поставки в Россию.

