Сестра Ротару: певица ждет «возвращения» Крыма Украине

Сестра исполнительницы Софии Ротару Аурика в эфире Youtube-канала DOROTYE сообщила, что они с артисткой ждут «возвращения» Крыма в состав Украины.

София Ротару прибыла в Сочи на «Новую волну – 2021»

Па ее словам, певица не была в Крыму пять или шесть лет. При этом принадлежащий Софии Ротару крымский отель Villa Sofia стоит закрытым.

«Закрыли и все. До лучших времен. Ждем возвращения Крыма», — заявила Аурика.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин выскaзaлся о рaзмере гонорaров певицы Софии Ротару, которые онa получaет нa новогодних корпорaтивaх в России.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Лызлова
ТЕГИ:МузыкантыКрым
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