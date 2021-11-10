Сестра Ротару: певица ждет «возвращения» Крыма Украине

Па ее словам, певица не была в Крыму пять или шесть лет. При этом принадлежащий Софии Ротару крымский отель Villa Sofia стоит закрытым.

«Закрыли и все. До лучших времен. Ждем возвращения Крыма», — заявила Аурика.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин выскaзaлся о рaзмере гонорaров певицы Софии Ротару, которые онa получaет нa новогодних корпорaтивaх в России.

