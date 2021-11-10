Сестра Ротару: певица ждет «возвращения» Крыма Украине
Сестра исполнительницы Софии Ротару Аурика в эфире Youtube-канала DOROTYE сообщила, что они с артисткой ждут «возвращения» Крыма в состав Украины.
Па ее словам, певица не была в Крыму пять или шесть лет. При этом принадлежащий Софии Ротару крымский отель Villa Sofia стоит закрытым.
«Закрыли и все. До лучших времен. Ждем возвращения Крыма», — заявила Аурика.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин выскaзaлся о рaзмере гонорaров певицы Софии Ротару, которые онa получaет нa новогодних корпорaтивaх в России.
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