Белоруссия объявила о безвизовом режиме для поляков на всех КПП c EC
Граждане Польши смогут пересекать границу с Белоруссией без виз через все пункты пропуска на границе с Евросоюзом, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета республики.
В сообщении говорится, что решение было принято с учётом «высокого запроса на белорусский «безвиз». Новые правила начнут действовать с полуночи 2 марта по 31 декабря 2023 года включительно.
«По 31 декабря 2023 года действует безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан Литвы, Латвии (а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии)», - напомнили в погранслужбе.
Ранее правительство Белоруссии ограничило въезд на территорию республики польских грузовых автомобилей, сообщает НСН.
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