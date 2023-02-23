Польша начала устанавливать противотанковые ежи на границе с Россией и Белоруссией

Глава военного ведомства Польши Мариуш Блащак заявил об усилении границы с Россией и Белоруссией.

Укрепление фортификационных сооружений - часть оборонительной стратегии Польши. Об этом министр написал в своих соцсетях.

По его словам, укрепления начали возводить на границе с Калининградской областью. В сообщение добавлены кадры установки противотанковых ежей и бетонных заграждений.

В Варшаве не считают проблемой наличие наемников из Польши на Украине, заявил ранее Блащак. По его словам, это «искусственно созданный вопрос», сообщает НСН.

