Белоруссия ограничила въезд для грузовиков из Польши
Правительство Белоруссии ограничило въезд на территорию республики польских грузовых автомобилей.
Отныне движение зарегистрированных в Польше грузовиков и тягачей разрешено только через белорусско-польский участок границы, сообщает агентство БелТА.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал накануне Польше и Литве ответ на закрытие КПП на границе с его страной. При этом он отметил, что для начала это будет «мягкий ответ».
В эти минуты Лукашенко проводит переговоры в Ново-Огарево с президентом России Владимиром Путиным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru