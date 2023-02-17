Белоруссия ограничила въезд для грузовиков из Польши

Правительство Белоруссии ограничило въезд на территорию республики польских грузовых автомобилей.

Отныне движение зарегистрированных в Польше грузовиков и тягачей разрешено только через белорусско-польский участок границы, сообщает агентство БелТА.

Начались переговоры Путина и Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал накануне Польше и Литве ответ на закрытие КПП на границе с его страной. При этом он отметил, что для начала это будет «мягкий ответ».

В эти минуты Лукашенко проводит переговоры в Ново-Огарево с президентом России Владимиром Путиным.

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ФОТО: РИА Новости
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