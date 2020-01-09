Лукашенко обвинил Москву в навязывании нефтяных цен выше мировых

«Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой, где это видано?» - возмутился Лукашенко. По его словам, по этой причине он дал команду найти альтернативные источники нефти, которые, по его словам, были найдены

Отметим, что в последние дни 2019 года Лукашенко и Путин дважды говорили по телефону, обсуждая вопрос поставок российских углеводородов в республику.

С 1 января 2020 года белорусские нефтеперерабатывающие заводы перестали получать российскую нефть. 4 января поставки сырья были возобновлены. Отмечалось, что причиной срыва поставок стали разногласия из-за цен на сырье.

