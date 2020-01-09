Лукашенко обвинил Москву в навязывании нефтяных цен выше мировых
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Россия пытается продавать нефть республике по ценам, превышающим мировые. Так он объяснил, почему до сих пор не договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о поставках черного золота.
«Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой, где это видано?» - возмутился Лукашенко. По его словам, по этой причине он дал команду найти альтернативные источники нефти, которые, по его словам, были найдены
Отметим, что в последние дни 2019 года Лукашенко и Путин дважды говорили по телефону, обсуждая вопрос поставок российских углеводородов в республику.
С 1 января 2020 года белорусские нефтеперерабатывающие заводы перестали получать российскую нефть. 4 января поставки сырья были возобновлены. Отмечалось, что причиной срыва поставок стали разногласия из-за цен на сырье.
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