Знали, но бездействовали. Нефтяной кризис между РФ и Белоруссией можно было предотвратить
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики в эфире НСН заявил, что Россия своим бездействием сама спровоцировала Минск на давление в вопросе энергоресурсов.
Ряд экспертов энергетической сферы и политологи заявляют о манипуляциях Минска с целью оказать давление на российскую сторону в вопросе поставки нефти в страну. В частности, о экономической необоснованности перехода Белоруссии на поставщиков из других стран заявляли ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков и политолог Александр Зимовский.
При этом, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН заявил, что российская сторона знала о возможном кризисе в отношениях между странами на почве энергоресурсов.
«Это глупая попытка [Минска] влиять на внеэкономические отношения России и Белоруссии. Перед нами сейчас следствие реализации большого налогового маневра, который происходит в нашей стране [России], начиная с начала 2019 года. Суть его, если кратко, в том, чтобы перенести основное налоговое бремя на добывающий сектор внутри России и снизить налоговое бремя при экспорте. Еще в 2018 году, когда горячо обсуждались перспективы этого большого налогового маневра, многие эксперты обращали внимание на то, что реализация его положений приведет к ухудшению отношений с Белоруссией. Потому что Беларусь сейчас получает российскую нефть без учета экспортной пошлины. При этом там стоят два крупных нефтеперерабатывающих завода и таким образом, получая более дешевое сырье, чем все другие покупатели российской нефти, белорусы перерабатывают это сырье, получают нефтепродукт и продают его на экспорт в Европу и Украину», - сказал Фролов.
Подобные манипуляции с российской нефтью приносят Белоруссии «сотни миллионов долларов». И, безусловно, страна хочет сохранить свой особый статус и эти доходы. Однако, в случае, если экспортная пошлина в России будет равна нулю, у нее это не удастся, потому что все преференции завязаны на этой экспортной пошлине, отмечает собеседник НСН.
«Исходя из этого, они и начинают свою кампанию по России в нефтегазовом секторе. Это далеко не первый кризис в наших отношениях, как минимум за последние 10 лет это уже третий случай. Но, наверное, это первый кризис, который был очевиден за 1,5 года до его начала. Почему никто не потрудился проработать этот вопрос, мне лично, не очевидно», - уточнил эксперт.
Тем не менее, Белоруссии был предложен выход, который они, в свою очередь, посчитали неприемлемым – синхронизировать налоговые кодексы, чтобы на белорусских нефтепереработчиков распространялись те нормы поддержки, которые распространяются на российские нефтеперерабатывающие заводы.
«Суть конфликта в том, что они хотят покупать нефть дешевле всех. А у других поставщиков априори они будут получать ее либо по цене выше, либо по той же цене, что у Российской Федерации. И кого они в таком случае накажут? Эти слова мы не первый раз слышим – во время предыдущего кризиса белорусы заявляли ровно то же самое, а несколькими годами ранее они даже заключали контракты с Венесуэлой. Ну и как? Где венесуэльская нефть, мощным потоком идущая в Белоруссию и поддерживающая ее невероятно выгодную нефтепереработку? Я бы назвал ее милым наивняком, но учитывая, что это делает достаточно серьезное государство, выглядит, как минимум, не красиво и нелепо», - заключил заместитель гендиректора Института национальной энергетики.
Ранее НСН сообщала, что Минэнерго Казахстана получило запрос от «Белнефтехима» на переговоры по поставкам нефти. Представители белорусской стороны собираются приехать в Казахстан для обсуждения этого вопроса. В Казахстане готовы обсудить предложение.
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