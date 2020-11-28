Белоруссия может начать выпуск российской вакцины от COVID-19 в начале 2021 года
Первая партия российской вакцины от COVID-19 появится в Белоруссии уже в декабре, а ее производство в республике может быть запущено уже в начале 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева.
Посол отметил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) провел значительную работу, чтобы достичь такого результата. Мезенцев назвал взаимодействие с белорусскими партнерами в этой сфере "оптимистичным и перспективным".
Дипломат отметил, что глава РФ Владимир Путин ранее заявлял о том, что из всех иностранных партнеров Белоруссия станет первой страной, которая получит российскую вакцину для борьбы с коронавирусной инфекцией. Мезенцев напомнил, что эта работа ведется в рамках Союзного государства.
ТАСС передает, что Белоруссия планирует приобрести у РФ 100 тысяч доз вакцины на первом этапе вакцинации.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+27 543 / сут.
Умерли
38 558+496 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+26 682 / сут.
- Кубок мира по биатлону начнется 28 ноября
- Венгрия сообщила о лобби в ЕС против вакцин, произведенных не в Европе
- В Москве скончались еще 76 пациентов с подтвержденным COVID-19
- ВОЗ не считает животных источником коронавируса в Европе
- Лукашенко рассказал о перехваченной оппозиционной пресс-конференции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru