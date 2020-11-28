Белоруссия может начать выпуск российской вакцины от COVID-19 в начале 2021 года

Посол отметил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) провел значительную работу, чтобы достичь такого результата. Мезенцев назвал взаимодействие с белорусскими партнерами в этой сфере "оптимистичным и перспективным".

Дипломат отметил, что глава РФ Владимир Путин ранее заявлял о том, что из всех иностранных партнеров Белоруссия станет первой страной, которая получит российскую вакцину для борьбы с коронавирусной инфекцией. Мезенцев напомнил, что эта работа ведется в рамках Союзного государства.

ТАСС передает, что Белоруссия планирует приобрести у РФ 100 тысяч доз вакцины на первом этапе вакцинации.

