Повредившие фигуру бабушки со знаменем Победы вандалы задержаны в столице

Оперативники разыскали и установили личность вандала, который отломил голову у инсталляции. Задержан 24-летний москвич и его приятели, находившиеся в момент совершения противоправного действия рядом. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Молодых людей доставили в отделение полиции. Ведется разбирательство. Составлены административные протоколы о дискредитации ВС РФ и мелком хулиганстве.

Ранее в соцсетях сообщили, что владелица стоматологической клиники в московском районе Куркино установила инсталляции с ростовой фигурой украинской бабушки со знаменем Победы в руках. В СМИ сообщалось, что ГБУ «Жилищник» просили убрать инсталляции, но получили отказ.





