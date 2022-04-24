Повредившие фигуру бабушки со знаменем Победы вандалы задержаны в столице

Московские силовики задержали мужчин, повредивших фигуру бабушки со знаменем Победы в руках.

Повредивший инсталляцию в виде буквы Z в Костроме стал фигурантом уголовного дела

Оперативники разыскали и установили личность вандала, который отломил голову у инсталляции. Задержан 24-летний москвич и его приятели, находившиеся в момент совершения противоправного действия рядом. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Молодых людей доставили в отделение полиции. Ведется разбирательство. Составлены административные протоколы о дискредитации ВС РФ и мелком хулиганстве.

Ранее в соцсетях сообщили, что владелица стоматологической клиники в московском районе Куркино установила инсталляции с ростовой фигурой украинской бабушки со знаменем Победы в руках. В СМИ сообщалось, что ГБУ «Жилищник» просили убрать инсталляции, но получили отказ.



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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
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