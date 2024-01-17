Белгород поделят на секторы для быстрого устранения последствий обстрелов
Власти решили разделить Белгород на несколько секторов для более быстрого устранения последствий обстрелов со стороны Украины, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, за каждым сектором закрепят строительную компанию с бригадами. Они смогут оперативно начинать восстановительные работы.
Бригады оснастят оборудованием и запасами материалов. На ликвидацию последствий обстрела отводится 10-12 часов, уточнил Гладков.
Ранее в Белгороде установили 22 остановки из бетонных конструкций. В центре города рядом с одноименным универмагом появилось укрытие на случай обстрела.
Украинские войска 30 декабря нанесли удар по Белгороду. Жертвами обстрела стали 25 человек, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru