Белгород поделят на секторы для быстрого устранения последствий обстрелов

Власти решили разделить Белгород на несколько секторов для более быстрого устранения последствий обстрелов со стороны Украины, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Гладков: Над Белгородом вновь сбиты несколько целей

По словам губернатора, за каждым сектором закрепят строительную компанию с бригадами. Они смогут оперативно начинать восстановительные работы.

Бригады оснастят оборудованием и запасами материалов. На ликвидацию последствий обстрела отводится 10-12 часов, уточнил Гладков.

Ранее в Белгороде установили 22 остановки из бетонных конструкций. В центре города рядом с одноименным универмагом появилось укрытие на случай обстрела.

Украинские войска 30 декабря нанесли удар по Белгороду. Жертвами обстрела стали 25 человек, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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