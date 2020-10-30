Бельгия вводит повторный жёсткий карантин
Бельгия повторно вводит жёсткий карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом по итогам заседания бельгийского Координационного комитета по борьбе с пандемией сообщил премьер-министр королевства Александер Де Кроо.
Премьер отметил, что решение было принято после консультаций с научными кругами.
По решению комитета, в Бельгии будут закрыты «неосновные магазины, за исключением тех, которые имеют службы доставки». Кроме того, полностью прекратят работу парикмахерские.
Согласно решению правительства, каникулы в школах страны продлены до 16 ноября. Также жителей королевства обязали перейти на удалённую работу «везде, где это возможно». Кроме того, комитет не рекомендует трансграничные поездки.
Жёсткие меры коснулись и походов в гости: разрешено принимать не более одного гостя на семью в закрытых помещениях и не более четырёх — на открытом воздухе. Также отмечается, что на похоронах не допускается присутствие более 15 человек.
Ранее НСН сообщала, что Бельгия вышла на первое место по уровню заражения коронавирусом среди стран Евросоюза.
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