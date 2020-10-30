Бельгия вводит повторный жёсткий карантин

Бельгия повторно вводит жёсткий карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом по итогам заседания бельгийского Координационного комитета по борьбе с пандемией сообщил премьер-министр королевства Александер Де Кроо.

Премьер отметил, что решение было принято после консультаций с научными кругами.

По решению комитета, в Бельгии будут закрыты «неосновные магазины, за исключением тех, которые имеют службы доставки». Кроме того, полностью прекратят работу парикмахерские.

Согласно решению правительства, каникулы в школах страны продлены до 16 ноября. Также жителей королевства обязали перейти на удалённую работу «везде, где это возможно». Кроме того, комитет не рекомендует трансграничные поездки.

Жёсткие меры коснулись и походов в гости: разрешено принимать не более одного гостя на семью в закрытых помещениях и не более четырёх — на открытом воздухе. Также отмечается, что на похоронах не допускается присутствие более 15 человек.

Ранее НСН сообщала, что Бельгия вышла на первое место по уровню заражения коронавирусом среди стран Евросоюза.



