Бельгия стала лидером в ЕС по уровню заражения коронавирусом
Бельгия вышла на первое место по уровню заражения коронавирусом среди стран Евросоюза, сообщает Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).
По данным организации, в королевстве в последние две недели показатели заражения превышают 1 390 случаев на 100 тысяч человек. За Бельгией в списке стран с высоким уровнем заболеваемости следуют Чехия (1 380 случаев) и Люксембург (760 случаев). Также в первой пятёрке Словения (732 заразившихся на 100 тысяч) и Нидерланды (694 случая COVID-19).
При этом Бельгия занимает второе место по уровню смертности от коронавируса: в среднем зафиксировано 5,8 случаев на 100 тысяч населения. Лидер этого рейтинга — Чехия, где на 100 тысяч человек приходится 12,3 случаев смерти от COVID-19.
Основными очагами распространения инфекции являются крупные бельгийские города: Брюссель, Антверпен, Льеж. В октябре рост числа заражений превысил пиковые показатели первой волны коронавируса. Максимальное суточное число новых случаев COVID-19 весной составляло около 2,5 тысяч, сейчас фиксируется около 13 тысяч заражений.
Власти Бельгии еженедельно вводят новые меры борьбы с инфекцией. В стране действует масочный режим, закрыты культурные, развлекательные, спортивные объекты. Кафе, бары и рестораны приостановили работу. Кроме того, на территории Бельгии с полуночи до 5 часов утра действует комендантский час, в столице страны ограничение введено с 22:00 до 06:00 часов.
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