Беглов требует привлекать организаторов незаконных свалок к уголовной ответственности
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил привлекать к уголовной ответственности организаторов незаконных свалок. Об этом он заявил во время инспекционного объезда Невского района. В частности, в Усть-Славянке обнаружилась несанкционированную свалка мусора.
Отмечается, что в настоящее время территорию очищают от мусора, также перекрыт один из въездов и установлена система фотофиксации. Помимо этого, врио губернатора Санкт-Петербурга дал распоряжение дополнительно установить плакаты с предупреждением о ведущемся виденаблюдении. Александр Беглов уточнил, что размер средств, необходимых на рекультивацию земли после свалки, сравним с затратами на один детский сад, отмечает РИА ФАН.
Ранее НСН писала, что в России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию, то есть на восстановление земли на отработанных свалках. С такой идеей выступили участники рабочей группы, занимающейся подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту.
Если их предложение будет одобрено, то увеличение цен составит около 5%.
При этом эксперты опасаются, что такие меры вызовут волну недовольства среди населения. Они отмечают, что в большинстве регионов за норматив берется среднее число мусора, который образовывается по всей стране. Поэтому людей вынуждают платить за отходы, которых по факту не образуется. Ранее замглавы фракции в Госдуме Олег Нилов заявил журналистам, что сейчас экологическая проблема номер один — это высокий объем мусора. Отдельные регионы уже начали покупать места складирования отходов в других субъектах.
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов рассказал НСН, как нужно решать проблему.
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