Беглов требует привлекать организаторов незаконных свалок к уголовной ответственности

Ранее НСН писала, что в России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию, то есть на восстановление земли на отработанных свалках. С такой идеей выступили участники рабочей группы, занимающейся подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту.

Если их предложение будет одобрено, то увеличение цен составит около 5%.

При этом эксперты опасаются, что такие меры вызовут волну недовольства среди населения. Они отмечают, что в большинстве регионов за норматив берется среднее число мусора, который образовывается по всей стране. Поэтому людей вынуждают платить за отходы, которых по факту не образуется. Ранее замглавы фракции в Госдуме Олег Нилов заявил журналистам, что сейчас экологическая проблема номер один — это высокий объем мусора. Отдельные регионы уже начали покупать места складирования отходов в других субъектах.

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов рассказал НСН, как нужно решать проблему.

