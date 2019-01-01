Мусор отдельно, вторсырье отдельно
Москва с 2020 года перейдет к раздельному сбору мусора.
Судьбоносное, без шуток и ерничества, решение по мусорной проблеме приняли власти Москвы. Уже с начала следующего года столица переходит к раздельному сбору мусора. Такое решение было принято на заседании президиума столичного правительства во главе с мэром Сергеем Собяниным. Оно предусматривает, что не позднее 31 декабря 2019 года в жилом секторе должны быть созданы условия для раздельного сбора отходов: отдельно вторсырье (пластик, стекло, бумага, картон, металл (в том числе алюминиевые банки), другие отходы отдельно. На мусорных площадках во дворах многоквартирных домов появятся отдельные контейнеры для вторсырья. Такая же система будет внедрена в учреждениях социальной сферы. Обсуждается вопрос о присоединении к новой системе раздельного сбора отходов магазинов и других объектов. Предполагается, что переход на «новые рельсы» позволит увеличить долю вторичной переработки отходов и сократить объемы, направляемые на захоронение.
Раздельный сбор мусора для последующей переработки практикуется в целом ряде стран, в частности, уже довольно давно - в Японии. Предпринимаются такие попытки и в Китае. Опыт этих двух стран сравнил в эфире НСН руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов.
«В Японии граждане все складывают в разные пакетики, причем складывают еще у себя дома. Никаких преференций нет, но к этому японцев приучали в течение долгих десятилетий, и к тому же японцы – крайне аккуратный народ. В Китае эта система тоже существует. Но ей очень мало пользуются: нет преференций и нет традиции такого. Сейчас главное не столько приучить Китай к раздельному складыванию мусора, сколько приучить к тому, что мусор вообще не надо выбрасывать на улицы. Все упирается в долгосрочное приучение к этому, ввести это в приказном порядке невозможно. В Китае этот вопрос обсуждался несколько раз, но, тем не менее, от этой идеи отказались, потому что нельзя приказывать гражданам то, что они не понимают, к чему не приучены. И вот сейчас начинается так называемая «зеленая кампания» в Китае, особенно в больших городах, где показывают, что можно сделать из этого мусора, если вы его разделяете на разные категории».
Возвращаясь к московскому мусору: столица ежегодно производит порядка 25 млн тонн отходов. Для сравнения, объем полигона «Кучино» в подмосковной Балашихе, самой, пожалуй, известной свалки в стране, закрытой после «Прямой линии с президентом», составляет 40 млн тонн. Проще говоря, если прямо сейчас существенно не увеличить долю вторичной переработки отходов, Москве для утилизации отходов нужно будет по целому полигону «Кучино» на каждые два года.
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