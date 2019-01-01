Мусор отдельно, вторсырье отдельно

Судьбоносное, без шуток и ерничества, решение по мусорной проблеме приняли власти Москвы. Уже с начала следующего года столица переходит к раздельному сбору мусора. Такое решение было принято на заседании президиума столичного правительства во главе с мэром Сергеем Собяниным. Оно предусматривает, что не позднее 31 декабря 2019 года в жилом секторе должны быть созданы условия для раздельного сбора отходов: отдельно вторсырье (пластик, стекло, бумага, картон, металл (в том числе алюминиевые банки), другие отходы отдельно. На мусорных площадках во дворах многоквартирных домов появятся отдельные контейнеры для вторсырья. Такая же система будет внедрена в учреждениях социальной сферы. Обсуждается вопрос о присоединении к новой системе раздельного сбора отходов магазинов и других объектов. Предполагается, что переход на «новые рельсы» позволит увеличить долю вторичной переработки отходов и сократить объемы, направляемые на захоронение.

Раздельный сбор мусора для последующей переработки практикуется в целом ряде стран, в частности, уже довольно давно - в Японии. Предпринимаются такие попытки и в Китае. Опыт этих двух стран сравнил в эфире НСН руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов.