Беглов призвал горожан воздержаться от посещения праздника «Алые паруса»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал жителей и гостей города отказаться от посещения праздника «Алые паруса» из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба администрации города.
Беглов подчеркнул, что раньше мероприятие собирало более миллиона зрителей, но сегодня такое массовок скопление людей недопустимо.
По его словам, вирус все больше атакует молодых людей, нельзя допустить роста числа заболевших.
В свой юбилейный 60-й год праздник «Алые паруса» пройдет только для выпускников городских школ, гимназий, лицеев и колледжей.
Ранее стало известно, что Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце отменен из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице.
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