В Центре Гамалеи призвали регионы ориентироваться на Москву

Владимир Гущин рассказал НСН, что Москва во время пандемии задает регионам правильное направлении по ряду вопросов. 

Москва должна стать примером для других регионов в вопросе вакцинации, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину Спутник V Владимир Гущин на пресс-конференции в НСН.

«С самого начала пандемии регионом-лидером по части организации противоэпидемических мер была Москва, она всегда задавала правильное направление, потому что многие меры, которые принимались, были непопулярными. Нужно иметь большое мужество, чтобы принять эти меры, дальше объяснить, обосновать, почему это важно, почему это работает. Здесь исторически всегда очень сильная команда работает, у Москвы есть хорошие ресурсы, чтобы выбранный курс поддерживать. Я надеюсь, что вакцинация будет успешно проведена, и все остальные регионы будут перенимать этот опыт», - отметил Гущин.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко на пресс-конференции в НСН заявила, что необходимо мотивировать людей вакцинироваться и предложила сделать день вакцинации выходным.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирус
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