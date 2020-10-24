Беглов перешел на в дистанционный режим работы из-за коронавируса
Губернатор Петербурга Александр Беглов перешел в дистанционный формат работы, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Известно, что решение принято из-за возможного контакта с людьми, заболевшими коронавирусом.
Напомним, в России за минувшие сутки зафиксирован 16 521 новый случай коронавируса. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 1 497 167 пациентов с COVID-19, умер 25 821 россиянин, выздоровели от последствий инфекции 1 130 818 россиян.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru