Беглов перешел на в дистанционный режим работы из-за коронавируса

Губернатор Петербурга Александр Беглов перешел в дистанционный формат работы, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Известно, что решение принято из-за возможного контакта с людьми, заболевшими коронавирусом.

Напомним, в России за минувшие сутки зафиксирован 16 521 новый случай коронавируса. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 1 497 167 пациентов с COVID-19, умер 25 821 россиянин, выздоровели от последствий инфекции 1 130 818 россиян.





