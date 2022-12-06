Baza: Расстрелявший сослуживцев срочник Рамиль Шамсутдинов попросился в ЧВК «Вагнер»
Рамиль Шамсутдинов, во время прохождения срочной службы расстрелявший восемь сослуживцев, попросился в ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал Baza.
По информации канала, когда в тюменскую исправительную колонию №2 приехали представители ЧВК, Шамсутдинов записался добровольцем и попал в список, однако вагнеровцы его не взяли, сославшись на достаточное количество желающих и на то, что Рамиль «пока не нужен».
Ранее суд признал Шамсутдинова виновным в массовом убийстве. В ноябре 2019 года во время смены караула он открыл огонь из автомата по сослуживцам, жертвами стали восемь человек, ещё двое пострадали. Солдат-срочник объяснил, что пошёл на такой шаг из-за издевательств и дедовщины, сообщает RT.
В итоге Шамсутдинова приговорили к 24 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, один из его выживших сослуживцев получил два года лишения свободы условно и штраф 30 тысяч рублей за издевательства над новобранцами.
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