Батончики KitKat вернутся в Россию

Швейцарская компания Nestle планирует вернуться к выпуску шоколадных батончиков KitKat на заводе в Перми. Об этом сообщил Telegram-канал «Большая Пермь».

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Отмечается, что в магазинах Перми новый KitKat появится осенью 2024 года. Продукцию ушедшей из России в марте 2022 года Nestle на прилавках магазинов заменили бренды отечественных производителей.

Ранее управляющие российских торговых центров назвали бренды, сменившие Zara и другие магазины испанской группы Inditex, разочарованием года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПермьБрендыШоколад

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