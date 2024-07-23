Батончики KitKat вернутся в Россию
23 июля 202412:10
Швейцарская компания Nestle планирует вернуться к выпуску шоколадных батончиков KitKat на заводе в Перми. Об этом сообщил Telegram-канал «Большая Пермь».
Отмечается, что в магазинах Перми новый KitKat появится осенью 2024 года. Продукцию ушедшей из России в марте 2022 года Nestle на прилавках магазинов заменили бренды отечественных производителей.
Ранее управляющие российских торговых центров назвали бренды, сменившие Zara и другие магазины испанской группы Inditex, разочарованием года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru