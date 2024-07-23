Батончики KitKat вернутся в Россию

Отмечается, что в магазинах Перми новый KitKat появится осенью 2024 года. Продукцию ушедшей из России в марте 2022 года Nestle на прилавках магазинов заменили бренды отечественных производителей.

Ранее управляющие российских торговых центров назвали бренды, сменившие Zara и другие магазины испанской группы Inditex, разочарованием года.

