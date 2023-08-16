Батарейки Duracell вернутся в Россию под другим названием

Компания-производитель аккумуляторов и батареек Duracell намерена вернуться на российский рынок уже в конце сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

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По его данным, продукция Duracell теперь предстанет в России под новым брендом Opticell. Его символом будет рыжий медведь.

Как отмечается, цены на новые батарейки вырастут до 100 рублей за штуку. Их будут производить на новом заводе компании в Китае.

Ранее Компания Duracell объявила об уходе из России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
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