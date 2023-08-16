Батарейки Duracell вернутся в Россию под другим названием

По его данным, продукция Duracell теперь предстанет в России под новым брендом Opticell. Его символом будет рыжий медведь.

Как отмечается, цены на новые батарейки вырастут до 100 рублей за штуку. Их будут производить на новом заводе компании в Китае.

Ранее Компания Duracell объявила об уходе из России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

