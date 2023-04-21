Компания Duracell сохранит экологические проекты в России
Компания Duracell, которая ранее сообщила об уходе с российского рынка, сохранит в стране экологические проекты.
Глава российского офиса Юрий Коротаев в интервью Telegram-каналу «Подъем подтвердил решение акционеров об уходе компании из России, но отметил, что экологические проекты останутся.
«Экологические проекты останутся, мы сейчас проговариваем детали», - отметил Коротаев.
К примеру, у компании есть проект по сбору отработанных батареек. В нем участвуют 75 регионов, работают больше 7,4 тысяч пунктов. За несколько лет удалось собрать больше 19,2 миллионов батареек.
Ранее стало известно, что зарубежные бренды в непродовольственной рознице, свернувшие или временно приостановившие бизнес в России из-за спецоперации на Украине, потеряли в общей сложности до двух миллиардов долларов.
Президент Союза предпринимателей и арендаторов России, экономист Андрей Бунич заявил в беседе с Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что 80% иностранных компаний продолжают работать в России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru